Asse Interurbano chiusura parziale del ponte a Seriate dal 4 al 10 agosto

I LAVORI. Interventi sul ponte del Serio: chiusa la corsia di marcia in direzione Lecco, resta aperta quella di sorpasso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Asse Interurbano, chiusura parziale del ponte a Seriate dal 4 al 10 agosto

In questa notizia si parla di: ponte - asse - interurbano - chiusura

Stop temporaneo ai lavori sui giunti dell'asse attrezzato: riapre per qualche giorno il ponte Paolucci - Stop ai lavori sulle rampe dell’asse attrezzato dove proseguono gli interventi di sostituzione dei giunti per limitare i disagi al traffico nel lungo fine settimana che porta alla festa della Repubblica di lunedì 2 giugno.

Ad agosto una settimana di chiusura parziale del ponte di Seriate sull’Asse Interurbano - Da lunedì 4 a domenica 10 agosto sarà chiusa la corsia di marcia dell’ Asse Interurbano in direzione Lecco da Brescia in prossimità del ponte sul fiume Serio nel territorio comunale di Seriate.

Attenzione Incidente sull’asse interurbano a Curno in direzione Bergamo Vai su Facebook

Asse Interurbano, chiusura parziale del ponte a Seriate dal 4 al 10 agosto; Ad agosto una settimana di chiusura parziale del ponte di Seriate sull’Asse Interurbano; Asse Interurbano: Chiusura corsia per lavori al ponte sul Serio.

Asse Interurbano, chiusura parziale del ponte a Seriate dal 4 al 10 agosto - Da lunedì 4 a domenica 10 agosto, sarà chiusa la corsia di marcia dell’Asse Interurbano (SP ex SS 671) in direzione da Brescia verso Lecco, nel tratto in corrispondenza del ponte sul Fiume Serio, nel ... Lo riporta ecodibergamo.it

Ad agosto una settimana di chiusura parziale del ponte di Seriate sull’Asse Interurbano - Da lunedì 4 a domenica 10 agosto sarà chiusa la corsia di marcia dell’ Asse Interurbano in direzione Lecco da Brescia in prossimità del ponte sul fiume Serio nel territorio comunale di Seriate. Secondo bergamonews.it