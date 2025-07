Asllani muro con l’Inter! Cessione complicata rifiutate varie piste

Asllani e Inter arrivano allo scontro. Il centrocampista albanese non vuole lasciare l’Italia e chiede piĂą tempo per scegliere la sua prossima squadra in caso di cessione. FUTURO – Kristjan Asllani non ha alcuna intenzione di lasciare l’Italia. Il centrocampista albanese dell’ Inter ha fatto sapere con chiarezza di voler restare in Serie A, rifiutando tutte le proposte arrivate dall’estero in queste settimane. Nonostante il suo nome sia stato accostato a diversi club in Liga, l’ex Empoli ha scelto di puntare i piedi e aspettare l’occasione giusta che possa garantirgli continuitĂ , fiducia e un ruolo centrale nel nuovo progetto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani, muro con l’Inter! Cessione complicata, rifiutate varie piste

