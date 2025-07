Ascolti tv | Temptation Island segna il record e supera i 4 milioni

Un'altra serata positiva per Temptation Island che, agli ascolti tv, segna il record dei record. Per Canale 5 è stata una giornata d'oro.

Eurovision 2025 semifiinale Rai 2: ascolti record e sfida tra musica e palinsesti - La serata di martedì 13 maggio ha visto la RAI sfruttare la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 per gestire un palinsesto in modalità estiva, tipico di questo periodo.

ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025: LOLITA LOBOSCO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA (20%), LO SHOW DEI RECORD (10,9%), FAZIO (10,3%+8,7%), INSIDE (9,1%), REPORT (9%) - ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025 • Domenica •. Gli ascolti tv di domenica 11 maggio 2025 con le repliche di Le Indagini di Lolita Lobosco 3 e una nuova puntata de Lo Show dei Record.

Ascolti TV domenica 11 maggio: chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco 3, Lo show dei record e Che tempo che fa - Chi ha vinto tra la serie di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco 3, la trasmissione di Canale5 Lo show dei record e il programma Che tempo che fa in onda sul Nove.

#AscoltiTV | Martedì 29 Luglio 2025. #TemptationIsland da record (4,2 mln – 30.2%). In access continua il dominio de #LaRuotaDellaFortuna (26.4%), reggono le Teche (17.4%) Tutti i dati Vai su X

