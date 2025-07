Nella serata tv di ieri, martedì 29 luglio 2025, gli ascolti registrano le seguenti medie: in access su Canale5 La Ruota della Fortuna  4.364.000 spettatori pari al 26.4%. Su Rai1 Techetechetè 2.894.000 spettatori (17.4%). In prima serata su Canale5 serata record per ‘Temptation Island’ con 4.199.000 spettatori e share del 30.2%. Su Rai1 ‘Assaporando Parigi’ 1.612.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Italia1 ‘Brick Mansions’ 871.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 ‘In Onda Prima Serata’ 742.000 spettatori e il 4.7%. Su Rai2 ‘Delitti in Paradiso’ 560.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 ‘Kilimangiaro On the Road’ 653. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ascolti Tv ieri, Temptation Island da record su Canale 5 con 30.2%