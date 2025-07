Ascoli pronto per gli impegni di agosto Gli ultras | Uniti per risorgere

L’Ascoli si prepara ad entrare nel mese di agosto che sancirà ufficialmente l’avvio degli impegni stagionali che gli uomini di mister Tomei saranno chiamati ad affrontare. Sorteggiato il calendario del prossimo girone B del campionato di serie C il Picchio sta già iniziando a scaldare i motori in preparazione dell’attesa fase di decollo che vedrà i bianconeri affrontare la Coppa Italia di categoria contro il Pineto (domenica 17 ore 21 allo stadio Pavone-Mariani) per poi dare avvio al percorso che li condurrà verso l’epilogo della regular season. La presenza dei mille tifosi in quel di Cascia domenica scorsa, in occasione dell’allenamento congiunto con la Sangiustese (1-0 con la rete di Carpani all’inizio del secondo tempo), ha visto la risposta importante fornita dalla piazza che, dopo i malumori e le tensioni degli ultimi tempi, è tornata a ricompattarsi per sostenere la squadra e il progetto sviluppato dal nuovo amministratore unico Bernardino Passeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

