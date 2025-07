Arthur Juventus due squadre hanno messo nel mirino il centrocampista brasiliano | offerta in arrivo? I dettagli

Arthur Juventus, due club hanno messo nel mirino il centrocampista brasiliano: offerta in arrivo per i bianconeri? Tutti i dettagli Il futuro di Arthur Melo, centrocampista brasiliano classe 1996 noto per la sua tecnica e visione di gioco, appare ormai lontano dalla Juventus. Dopo aver concluso positivamente la stagione in prestito al Girona, con 31 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arthur Juventus, due squadre hanno messo nel mirino il centrocampista brasiliano: offerta in arrivo? I dettagli

Juventus, Arthur pedina nella trattativa per Gutierrez - Gutierrez nella lista dei desideri La Juventus ha sondato la disponibilità di Miguel Gutierrez nel trasferirsi a Torino ottenendo dagli agenti del calciatore un feedback positivi.

Arthur Juventus, il centrocampista può aprire a quella destinazione! Possibile svolta nel futuro del brasiliano: le ultime - di Redazione JuventusNews24 Arthur Juventus, il centrocampista può aprire a quella destinazione! Possibile svolta nel futuro del brasiliano: le ultime sull’ex giocatore del Girona.

Arthur Juventus, situazione di stallo per la cessione del centrocampista brasiliano! Non ci sono trattative in corso, ma entro questa data ci possono essere novità importanti. Cosa filtra - di Matteo Barile Arthur Juventus, non si registrano significativi passi in avanti per in merito all’uscita del brasiliano: entro quella data, però, può avvenire la svolta.

