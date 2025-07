Arthur Juventus dalla Turchia lanciano l’indiscrezione | si inserisce un nuovo club per il brasiliano! Pronta questa offerta per convincere i bianconeri Tutti i dettagli

Arthur Juventus, dalla Turchia rivelano di un inserimento di un nuovo club per il brasiliano! Ecco l’offerta per convincere i bianconeri a cederlo. Quando il futuro di Arthur Melo sembrava ormai destinato a tingersi dei colori del Real Betis, un inserimento a sorpresa dalla Turchia riapre i giochi. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Trabzonspor si sarebbe inserito con decisione nella corsa al centrocampista brasiliano della Juventus, avviando i negoziati per provare a beffare la concorrenza spagnola. Dalla Turchia: il Trabzonspor tenta il colpo Arthur Melo. Il club turco, reduce da un settimo posto in campionato, ha grandi ambizioni per la nuova stagione e ha individuato in Arthur Melo il profilo d’esperienza internazionale ideale per la propria mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Juventus, dalla Turchia lanciano l’indiscrezione: si inserisce un nuovo club per il brasiliano! Pronta questa offerta per convincere i bianconeri. Tutti i dettagli

