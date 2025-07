Arthur Juve sono due i due club sulle tracce del brasiliano | possibile testa a testa per il centrocampista offerta in arrivo

per la dirigenza bianconera. Il futuro di Arthur Melo è sempre più lontano dalla Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo i sondaggi effettuati dal Betis Siviglia, anche il Besiktas si è fatto avanti nelle ultime ore per il centrocampista brasiliano, rientrato dal prestito al Girona e fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor. Arthur, ancora sotto contratto con la Juve, è considerato un esubero dalla dirigenza bianconera. Non è stato coinvolto nel nuovo ciclo impostato dal club ed è destinato a lascare ancora una volta la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Juve, sono due i due club sulle tracce del brasiliano: possibile testa a testa per il centrocampista, offerta in arrivo

Gol Kolo Muani: colpo di testa su assist di McKennie per sbloccare Lazio Juve! Il VIDEO della rete - di Redazione JuventusNews24 Gol Kolo Muani: sblocca così Lazio Juve! Il VIDEO della rete dell’attaccante francese ad inizio ripresa.

No secco alla Juve, Conte decisivo: “Ti entra nella testa” - Il rifiuto ai colori bianconeri è stato netto, per questioni di cuore, poi l’incontro con il tecnico salentino che è stato fondamentale Tre giornate, chissà magari meno, e la Serie A scoprirà il nuovo campione.

Juve Udinese 0-0 LIVE: ci prova Nico Gonzalez di testa! Palla alta - di Andrea Bargione Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2024/25.

La Juve a testa alta nel primo tempo, poi il Real Madrid passa con Gonzalo Garcia e conquista i quarti di finale. Tudor chiude il Mondiale per club con buone indicazioni, ma sono indispensabili i rinforzi del mercato. #FIFACWC Vai su X

L’Inter entra nella Top10 dei club più ricchi del Mondiale per Club. La Juve? Dietro anche al Botafogo. E pure i dilettanti dell’Auckland City sono tornati a casa milionari ? Vai su Facebook

Le 30 squadre di calcio che valgono di più al mondo: in testa il Real, la Juve è la prima italiana; FIFA Club World Cup | Real Madrid-Juventus, la partita; Mondiale per Club, circa 30 milioni a testa per Inter e Juventus.

Douglas Luiz via dalla Juventus, è testa a testa: ci pensano due club, l’affare potrà andare in porto a queste condizioni. I dettagli - Douglas Luiz via dalla Juventus, è testa a testa per il brasiliano: ci pensano due club, l’affare potrà andare in porto a queste condizioni. Lo riporta juventusnews24.com

Douglas Luiz dalla Juve a testa bassa: le scuse e l'addio a una sola condizione - Il club bianconero non ha mai ridimensionato la vicenda: il mediano ieri è tornato in campo alla Continassa e il suo futuro è segnato a priori ... Scrive tuttosport.com