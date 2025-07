Arresto in flagranza differita per i reati ambientali | dal Cdm via libera al decreto Terra dei fuochi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge “Terra dei fuochi”. Il provvedimento introduce misure straordinarie per contrastare i reati ambientali e restituire legalità ai territori colpiti da roghi e traffici illeciti di rifiuti, tutelando la salute pubblica e l’ambiente. “Con questo provvedimento, lo Stato alza il livello di guardia su un territorio martoriato. Per accelerare il risanamento serviva un inasprimento delle pene, che fornisce a Forze dell’ordine e Magistratura nuovi strumenti per il contrasto ai reati ambientali”, affermano in una nota congiunta il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, e il viceministro Vannia Gava, sotto la cui direzione ha lavorato il Mase. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arresto in flagranza differita per i reati ambientali: dal Cdm via libera al decreto “Terra dei fuochi”

Campania, triste record per la regione: il più alto numero di reati ambientali - Da quanto emerso da uno studio da parte di Legambiente e Libera, la Campania risulta la regione con il numero più alto di reati ambientali in Italia.

Reati ambientali legati alla mareggiata di Rapallo, arrestato l'imprenditore campano latitante: tradito da un controllo medico - La Squadra Mobile di Genova e Napoli hanno tratto in arresto l'imprenditore campano Pasquale Capuano che, da circa due mesi, si era sottratto all'esecuzione del provvedimento restrittivo

Reati ambientali in calo: «Ma preoccupa il ciclo illegale del cemento» - RAPPORTO ECOMAFIA. In Bergamasca 87 segnalazioni. Nel 2023 erano state 144. Meno denunce e sequestri.

