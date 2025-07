Arresto cardiaco mentre fa il bagno | muore a 82 anni

SAN VINCENZO – Un altro dramma in mare, stavolta a San Vincenzo. Un anziano di 82 anni di Firenze, è stato rinvenuto in acqua al Bagno I Lecci esanime. Era andato in arresto cardiaco con probabile annegamento. Subito si sono mossi gli assistenti bagnanti, quindi sono arrivati i soccorsi inviati dalla centrale unica del 118, che hanno allertato anche Pegaso. Le manovre rianimatorie non sono però servite e il medico verricellato sul posto dall’elisoccorso ha dichiarato il decesso. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

