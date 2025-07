Arresti per droga in azione anche le unità cinofile | le immagini dell' operazione

Anche i pastori tedeschi del nucleo Cinofili di Modugno sono stati impiegati nel blitz antidroga scattato all'alba di oggi (martedì 30 luglio) a Carovigno. Tre persone sono state arrestate per concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Una persona è sotto posta a obbligo di dimora, per il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Droga, lavoro nero e codici segreti, maxi operazione da Taranto a Bolzano: tredici arresti - È cominciata all’alba di oggi, lunedì 12 maggio, l’operazione che ha scosso il versante occidentale della provincia di Taranto.

Droga, blitz a Cerignola: disarticolata piazza di spaccio: nove arresti - A Cerignola, i carabinieri hanno arrestato 9 persone - 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari - accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Accuse, droga e lavoro nero: tredici arresti fra tarantino, barese, foggiano e bolognese Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle province di Taranto, Bari, Foggia e Bologna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, supportati in fase esecutiva dei Comandi Arma territorialmente competenti nonché dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia “, del 6° Elinucleo Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, alle prime ore del 12 maggio 2025 hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione G.

Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Napoli: smantellate due organizzazioni criminali attive nel traffico di hashish e marijuana, con base operativa nella provincia e nel comune di Marano di Napoli. Nel corso delle inda Vai su Facebook

