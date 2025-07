Arrestata deputata brasiliana Zambelli

9.12 Arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile. Zambelli, esponente del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha anche la cittadinanza italiana. La deputata è stata condannata dalla Corte Suprema Federale brasiliana a 10 anni di carcere per essersi infiltrata nei sistemi informatici del Consiglio Nazionale di Giustizia e aver inserito documenti falsi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

