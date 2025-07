Arrestata a Roma ex deputata brasiliana vicina a Bolsonaro | la spy-story

E' stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). A confermarlo il Ministero della Giustizia del Brasile. Membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Zambelli ha la cittadinanza italiana. La deputata aveva lasciato il Brasile il 25 maggio scorso, dopo la sentenza di condanna emessa il 14 dello stesso mese, attraversando, insieme al marito, il confine con l'Argentina a Foz do Iguaçu e, dopo una breve sosta negli Stati Uniti, aveva annunciato il suo arrivo in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Arrestata a Roma ex deputata brasiliana vicina a Bolsonaro: la spy-story

È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile. Zambelli, membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana ed è stata

#Juorno #arrestata a #Roma la #deputata Italo-brasiliana #Zambelli

