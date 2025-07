arrestata a roma deputata brasiliana carla zambelli condannata a 10 anni in brasile per aver hackerato sistema informatico giudiziario

Per evitare il carcere, Zambelli aveva lasciato il Brasile il 25 maggio attraversando, insieme al marito, il confine con l'Argentina a Foz do Iguaçu e, dopo una breve sosta negli Stati Uniti, aveva annunciato il suo arrivo in Italia Carla Zambelli, deputata brasiliana, è stata arrestata a Rom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

