Arrampicata Laura Rogora nella leggenda | è la prima donna a scalare un 8c+ a vista

L’impresa è avvenuta in Francia sulla via “Ultimate Sacrifice”. Un risultato mai raggiunto da nessuna climber nella storia. Laura Rogora riscrive la storia dell’arrampicata sportiva: la fuoriclasse romana è diventata la prima donna al mondo a salire una via di grado 8c+ “a vista”, centrando l’impresa sulla temutissima “Ultimate Sacrifice” nella falesia DĂ©versĂ© alle Gorges du Loup, in Francia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Arrampicata: Laura Rogora va in finale nel lead di Innsbruck, Placci out in semifinale - Le qualificazioni e le semifinali delle prove di lead della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva a Innsbruck sono ufficialmente andate in archivio sulle pareti austriache.

Arrampicata sportiva: Laura Rogora si prende uno splendido secondo posto nel lead di Innsbruck - Il fine settimana dell’arrampicata sportiva sorride ai colori italiani, nella tappa di Coppa del Mondo di Innsbruck dove, dopo il boulder, è stata la volta del lead.

Grave incidente per Laura Dahlmeier durante un’arrampicata in Pakistan - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex campionessa di biathlon travolta da una frana sul Laila Peak. Laura Dahlmeier, ex stella tedesca del biathlon, è rimasta gravemente ferita durante un’arrampicata in Pakistan, a causa di una frana che si è verificata mentre si trovava a circa 350 metri dalla vetta del Laila Peak, una montagna alta 6.

Italian climber Laura Rogora has become the first woman in the world to onsight 8c+ with her first-go ascent of 'Ultimate Sacrifice' at the Gorges du Loup in France: https://tinyurl.com/4sckd4mu Vai su Facebook

