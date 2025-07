ARRAMPICATA Laura Rogora fa la storia prima donna a salire un 8c+ a vista Ultimate Sacrifice

Scopri la straordinaria impresa di Laura Rogora, prima donna al mondo a salire in 8c+ a vista sulla via Ultimate Sacrifice alle Gorges du Loup, in Francia. In questa intervista esclusiva aggiornata al 2025, ripercorriamo la carriera di Laura: dalle prime ascese nella falesia italiana agli argenti in Coppa del Mondo Lead a Briançon (luglio 2024) e Innsbruck (giugno 2025), passando per i quarti posti a Wujiang e Bali nel 2025. Un racconto emozionante che unisce tecnica, mentalitĂ vincente e spirito avventuroso. Cosa vedrai: Racconti personali della carriera e della preparazione a vista Dettagli della giornata epica in cui ha ripetuto anche “Just Two Fix” (9a+) e “Trip Tip Tonik” (9a) Come si prepara mentalmente per salite outdoor estreme dopo le gare di Coppa del Mondo I suoi obiettivi futuri: competizioni, outdoor e sogni da realizzare Non perdere le parole di Laura e un crescendo di emozione e ispirazione per chi sogna in grande nel mondo dell’arrampicata?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ARRAMPICATA. Laura Rogora fa la storia, prima donna a salire un 8c+ a vista (Ultimate Sacrifice)

Arrampicata: Laura Rogora va in finale nel lead di Innsbruck, Placci out in semifinale - Le qualificazioni e le semifinali delle prove di lead della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva a Innsbruck sono ufficialmente andate in archivio sulle pareti austriache.

Arrampicata sportiva: Laura Rogora si prende uno splendido secondo posto nel lead di Innsbruck - Il fine settimana dell’arrampicata sportiva sorride ai colori italiani, nella tappa di Coppa del Mondo di Innsbruck dove, dopo il boulder, è stata la volta del lead.

Arrampica sportiva, Laura Rogora sul podio in Coppa del Mondo: lead di spessore a Madrid - Laura Rogora ha confermato l’eccellente feeling con la parete di Madrid e ha conquistato il secondo posto nella gara di lead nell’ambito della tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva andata in scena nella capitale spagnola.

