Arno navigabile ok dalla Regione per il tratto da Pisa alla foce

Pisa, 30 luglio 2025 – Ok da parte della Regione Toscana al progetto di rendere navigabile il tratto finale del fiume Arno, da Pisa alla foce, a scopo turistico. Il via libera arriva dalla giunta regionale al termine della valutazione tecnica condotta dal settore competente, nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale in corso al Ministero dell’ambiente, ma viene accompagnato da una serie di raccomandazioni per tutelare l’area che verrebbe attraversata, e che si trova perlopiù all’interno del parco regionale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli. Il parere ha tenuto conto, oltre che del lavoro degli uffici regionali, delle valutazioni espresse da altri soggetti, tra cui ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Arpat, Asl, autorità di bacino, Anas, Rfi e Genio civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arno navigabile, ok dalla Regione per il tratto da Pisa alla foce

pisa - arno - navigabile - regione

