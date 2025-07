Arno e vie d’acqua | Abbassare i canoni del porto fluviale

L’Arno è il porto fluviale piĂą grande d’Italia sul quale insistono un centinaio di rimessaggi che ospitano circa tremila imbarcazioni da diporto e deve continuare a vivere per questo chiediamo alla Regione di abbassare i canoni concessori per chi opera sulla sponda sinistra del fiume perchĂ© si tratta di piccole o piccolissime attivitĂ imprenditoriali che mantengono vivo il principale scalo fluviale, di fatto, del Paese". E’ la proposta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, che domani approderĂ in aula e contenuta in un ordine del giorno collegato alla variazione di bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arno e vie d’acqua: "Abbassare i canoni del porto fluviale"

