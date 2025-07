Arno balneabile modello Senna L’idea è buona ma non subito | Siamo disponibili a lavorarci

Bagno in Arno, si può. Ma non adesso, non da subito. Però i presupposti ci sono, la volontà politica anche. La conferma arriva dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente del Comune di Firenze, Paola Galgani: "Da parte nostra siamo disponibili ad approfondire e a intensificare il confronto con tutti gli enti che hanno competenze sul bacino idrografico: se l’obiettivo è accelerare il percorso verso un Arno in piena salute noi ci siamo e siamo pronti a fare la nostra parte". Parole che vanno nella direzione di quanto dichiarato da Gaia Checcucci, segretario generale dell’ Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, che non più tardi di dieci giorni fa aveva aperto all’ipotesi: "Nel tratto cittadino i paramentri non consentirebbero la balneabilità ma ci possiamo arrivare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

