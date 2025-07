Argenti azzurri senza prezzo Quadarella spaventa l’aliena Ledecky Anche Ceccon stellare ma deluso

Domanda: come ci saremmo raccontati la carriera di Felice Gimondi, il grande ciclista, se sulla sua strada non si fosse palesato un certo Eddy Merckx, il Cannibale della pedivella? Risposta: ne avremmo scritto come parleremmo oggi di Simona Quadarella, formidabile Sirenetta Azzurra, costretta dal destino a confrontarsi con Katie Ledecky, la più forte nuotatrice di tutti i tempi. Argento. Ieri ai Mondiali di Singapore ha superato se stessa, la stoica Simona. Record italiano ed europeo sui 1.500 stile libero in 15’31”79: una impresa clamorosa, considerata la non più giovane età della romana, ventisette anni a dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Argenti azzurri senza prezzo. Quadarella spaventa l’aliena Ledecky. Anche Ceccon stellare, ma deluso

In questa notizia si parla di: ledecky - quadarella - argenti - azzurri

Simona Quadarella: “Sarei dovuta nascere 10 anni più tardi, avrei vinto molto di più senza Ledecky” - Simona Quadarella si è raccontata a Fanpage.it con un nuovo sogno nel cassetto: "Si punta a Los Angeles".

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: ARGENTO e record europeo per Quadarella, Ledecky mostruosa. Si avvicina il momento di Ceccon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO I RISULTATI DELLA NOTTE IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 13.

Quadarella argento mondiale nei 1500 con record europeo, oro a Ledecky - "Ho iniziato il 2025 con nuovi stimoli", le parole dell'azzurra SINGAPORE - Simona Quadarella medaglia d'argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025.

Splendida medaglia d’argento per Simona Quadarella ai Mondiali di nuoto di Singapore nei 1500 stile libero. L’atleta romana è stata preceduta solo dalla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky, al suo 22° oro mondiale. Clamoroso il crono di Quadarella, che c Vai su Facebook

NUOTO | Doppio argento azzurro a Singapore, per Thomas Ceccon e Simona Quadarella. L'azzurro secondo nei 100 metri dorso e la nuotatrice romana nei 1500 stile libero. #ANSA Vai su X

Mondiali di nuoto: doppio argento azzurro a Singapore, per Ceccon e Quadarella (che è record europeo); Quadarella argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto con record europeo; Mondiali di nuoto di Singapore: Quadarella è argento nei 1500 sl, Ceccon argento nei 100 dorso - Il racconto della giornata: Italia d'argento vivo con Quadarella e Ceccon.

Mondiali nuoto, due argenti per azzurri - La 27enne romana fa segnare il record italiano e primato europeo in 15'31'79 e si arrende solo alla ... informazione.it scrive

Le due facce dell'argento - La grande rivincita e la grande beffa: ancora due argenti per l'Italia del nuoto ma dal sapore diverso. Scrive informazione.it