(E intanto Cianci è dato all’82,3%: tifosi con il fiato sospeso!) Dopo due giorni di meritato riposo, il nostro Cavallino è tornato a correre a Rigutino, con una cinquantina di cuori amaranto sugli spalti a far sentire il loro calore. Gli allenamenti sono iniziati alle 18, tutti presenti tranne Concetti (gestione carichi), ma occhio all’ultimissimo arrivo: Meli, fisico da corazziere, che ha cominciato subito a macinare giri di campo per farsi trovare pronto. La seduta è partita con esercitazioni sulle ripartenze improvvise dal portiere e subito si sono visti lampi di bel calcio: Del Col sulla fascia un treno, Pattarello sempre vivo, Iaccarino con tocchi di classe e un Chierico in forma smagliante. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, finalmente si ricomincia! Che spettacolo a Rigutino!