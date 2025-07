Arese ciclista investito 25enne trasferito al San Gerardo

Un ragazzo di 25 anni in bicletta è rimasto ferito questo pomeriggio in seguito ad un incidente con un’auto ad Arese.  Incidente ad Arese, ciclista investito L’investimento del ciclista è avvenuto in via Sempione. Poco prima delle 18. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’auto medica Alfa 2 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net