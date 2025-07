Aree demaniali il Comune di Milazzo prova la gestione diretta | è il primo in Sicilia

Milazzo è il primo Comune siciliano ad assumere la gestione diretta delle aree demaniali. Questa mattina a Palermo all’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente il sindaco ha firmato con l’assessore regionale Giusy Savarino e il direttore del Dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Valorizzare le aree demaniali nelle frazioni, nasce la Asbuc di Frassinoro - Valorizzare le aree demaniali favorendo lo sviluppo di artigianato, turismo e commercio, attività agro-silvo-pastorali e ogni settore che persegua la sostenibilità ambientale.

