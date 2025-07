Appalti archiviate le indagini sul Comune

Archiviata l’indagine sugli impianti sportivi. Confermata, quindi, la versione sostenuta dal Comune e quindi l’aver operato secondo l’assoluta "correttezza delle procedure di assegnazione delle strutture sportive del territorio". Il fascicolo è chiuso dopo quasi tre anni dall’inizio dell’inchiesta. Infatti nell’ottobre 2022 la Guardia di Finanza avvia un’indagine sull’appalto comunale dopo aver notato un’incongruenza tra data di scadenza di due bandi da circa 3 milioni di euro ciascuno e "l’apparente e immotivata" proroga di esso. E nel registro degli indagati di questa ’appaltoli’ che ha investito il Comune figura anche l‘assessore allo sport e all’associazionismo Matteo Curti e una dirigente comunale, oltre a tre rappresentanti delle società sportive che hanno vinto la gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appalti, archiviate le indagini sul Comune

Comune sciolto e voti della camorra: "Posso aiutarti con gli appalti". Il business delle preferenze comprate nei rioni - Nel 2021, in occasione delle elezioni amministrative a Caserta, si sarebbe verificato un “condizionamento del voto” con “l’apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico” all’ex vice sindaco Emiliano Casale e all’ex assessore Massimiliano Marzo.

Appalti truccati in un comune del Salernitano: indagati ex amministratori di Valva, sequestrati 787 mila euro - Tempo di lettura: 2 minuti Appalti truccati in un comune del Salernitano: coinvolti pubblici ufficiali, ex amministratori ed attuali consiglieri del Comune di Valva e un imprenditore, indagati, a vario titolo, per falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.

Patto tra Comune e sindacati per gli appalti: "Più tutele e conteniamo la gara al ribasso" - Un passo concreto per garantire legalità , trasparenza e diritti negli affidamenti pubblici: è stato siglato il protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti tra il Comune e Cgil, Cisl e Uil di Milano, con l’obiettivo di meglio tutelare i lavoratori operanti nei contratti pubblici e contrastare fenomeni di irregolarità .

Appalti nello sport a Bibbiano: inchiesta archiviata, tutti prosciolti. VIDEO - REGGIO EMILIA – Il tribunale di Reggio ha disposto l’archiviazione dell’indagine sulle presunte irregolarità negli appalti per la gestione degli impianti sportivi del comune di Bibbiano. Scrive reggionline.com