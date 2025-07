Anziano in contromano sulla A4 si è svegliata dal coma l’unica sopravvissuta | Si ricorda tutto dell’incidente

Si è svegliata dal coma Silvia Moramarco, l’unica sopravvissuta della strage sull’autostrada A4 in cui sono morte quattro persone tra cui i tre uomini che erano nella vettura con la donna. A raccontarlo sono gli amici, che sono stati al fianco della 37enne all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverata in gravi condizioni da domenica 27 luglio: «Ricorda tutto dell’incidente». Lo schianto frontale, tra Novara e Marcallo Mesero, è avvenuto dopo che l’81enne Egidio Ceriani ha guidato per cinque minuti e sette chilometri e mezzo in contromano. La dinamica dell’incidente e le indagini in corso. 🔗 Leggi su Open.online