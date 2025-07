Anziano guida l' auto con la patente intestata a una persona morta nel 2016

A l volante con una patente falsa intestata a un uomo morto nel 2016. A finire nei guai un 79enne, che è stato denunciato dalla polizia locale. Deferiti anche un medico e il titolare di un'agenzia di pratiche auto.Guida l'auto con la patente intestata a un defuntoSecondo quanto ricostruito dagli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

