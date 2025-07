Anziani in difficoltà per i servizi | nasce il progetto Ben-Essere Senior

Studiare l'invecchiamento della popolazione anziana e aiutare gli over 80 soli, specie quelli che vivono nelle frazioni. E' l'iniziativa rivolta agli anziani che fanno difficoltĂ ad accedere ai servizi. E' il progetto " Ben-Essere Senior ", promosso dalla Caritas Diocesana Fabriano-Matelica che punta anche alla telemedicina per monitorare la salute. "L'obiettivo – spiegano - è favorire il benessere e l'inclusione delle persone anziane attraverso interventi mirati, relazionali e sostenibili, direttamente nei luoghi in cui vivono raggiungendo queste persone nei loro contesti abitativi, con un approccio di prossimitĂ e cura".

Un paese senza medico, chiuso l’ambulatorio. Anziani in difficoltà - Montale (Pistoia), 10 luglio 2025 – A Tobbiana ha chiuso da più di un mese l’ ambulatorio del medico di medicina generale che per tanti anni apriva per due volte la settimana.

Soli, malati, costretti a vivere con la minima. Dall'inizio dell'anno quasi 900mila euro agli anziani in difficoltĂ - Tutelare e prestare attenzione alle persone della terza etĂ , che magari si trovano in condizioni economiche di difficoltĂ .

Anziani in difficoltĂ . Il Comune stanzia altri 175mila euro - Anziani in difficoltĂ , malati, con pensioni minime e bollette astronomiche da pagare. Anche la spesa al supermercato diventa troppo cara.

Di Salvatore PItrola Sindaco Supporto Concreto agli Anziani: il Comune di Ravanusa in azione! Il Comune di Ravanusa, grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, lancia un'importante iniziativa di supporto

