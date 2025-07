Anziana caduta da due giorni salvata dai vigili del fuoco

Un intervento dei Vigili del Fuoco di Cagli è stato provvidenziale per una anziana signora in Via Sassoferrato nella zona di Cagli Nuova. Con il loro soccorso all’anziana hanno scongiurato guai peggiori poiché vivendo da sola accidentalmente era caduta e sembra da ben due giorni senza poi potersi muovere e rialzarsi. Per sua fortuna le sue ormai flebili richieste di aiuto sono state udite da alcuni vicini che hanno subito allertato i soccorsi. Dopo pochi minuti sono arrivati nella sua abitazione i Vigili del Fuoco della vicina caserma che hanno cercato subito ad aprire la porta d’ingresso. L’anziana viveva in affitto nella abitazione e mentre alcuni Vigili del Fuoco erano impegnati per aprire la porta d’ingresso altri hanno chiamato al telefono anche il proprietario che immediatamente è arrivato sul posto ed ha aperto con la copia delle chiavi in suo possesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziana caduta da due giorni salvata dai vigili del fuoco

