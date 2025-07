Antonio Blaganò scomparso ritrovati i suoi occhiali | il figlio teme un rapimento Il cellulare lasciato la pista del burrone e la paura di un depistaggio

Un paio di occhiali da vista, ritrovati in una zona boschiva isolata, potrebbero rappresentare una svolta nel mistero della scomparsa del dottor Antonio Blaganò, 67 anni, stimato medico in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Antonio Blaganò scomparso, ritrovati i suoi occhiali: il figlio teme un rapimento. Il cellulare lasciato, la pista del burrone e la paura di un depistaggio

In questa notizia si parla di: antonio - blaganò - ritrovati - occhiali

Finisce il turno in guardia medica e scompare, trovata l’auto di Antonio Blaganò. I familiari: “Aiutateci” - Sono giorni di apprensione per i familiari di Antonio Blaganò, un medico di 67 anni in servizio presso la Guardia medica di Nocera Terinese (Catanzaro) scomparso nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio.

Antonio Blaganò scomparso, si cerca ancora il medico catanzarese. Il figlio: “Non può essersi allontanato” - Risulta scomparso da giovedì 24 luglio Antonio Blaganò, medico di continuità assistenziale di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro.

Antonio Blaganò scomparso in Calabria, tracce del medico vicino a un burrone. Il figlio: “Indagate per omicidio o sequestro di persona” - I cani molecolari hanno trovato delle tracce che portano a un burrone profondo 60 metri che si trova nelle vicinanze del luogo dove è stata trovata l’auto, una Nuova Seicento blu, con il motore ancora acceso.

Ritrovati gli occhiali di Antonio Blaganò, proseguono le ricerche a Nocera Terinese Vai su X