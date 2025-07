Antitrust istruttoria contro Meta | sospetto abuso IA su WhatsApp

Antitrust avvia istruttoria contro Meta: sospetto abuso di posizione dominante sull’IA preinstallata in WhatsApp L’AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti di Meta per un presunto abuso di posizione dominante nel settore dei servizi di comunicazione tramite app. Al centro dell’indagine ci sono le modalitĂ con cui . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Antitrust, istruttoria contro Meta: sospetto abuso IA su WhatsApp

In questa notizia si parla di: meta - abuso - antitrust - istruttoria

Antitrust avvia istruttoria su Meta per abuso di posizione dominante - (Adnkronos) – L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, agendo in stretta cooperazione con i competenti uffici della Commissione europea, ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Meta Platforms Inc.

Antitrust avvia istruttoria su Meta, nel mirino AI su Whatsapp; Istruttoria Antitrust su Meta: posizione dominante per l'AI su whatsapp; Meta, istruttoria Antitrust per posizione dominante su servizi chatbot e assistenza AI.

Antitrust avvia istruttoria su Meta per abuso di posizione dominante - Attraverso l’abbinamento di Meta AI con WhatsApp, Meta appare in grado di trainare la propria base utenti nel nuovo mercato, non attraverso una concorrenza basata sui meriti, ma “imponendo” agli ... Segnala adnkronos.com

Faro Antitrust su Meta, dominante per AI su whatsapp - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune società di Meta, tra cui Facebook Italia, per presunto abuso di posizione dominante sull' intelligenza artificiale. Da msn.com