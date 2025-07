Antitrust avvia istruttoria su Meta per abuso di posizione dominante

(Adnkronos) – L’AutoritĂ garante della Concorrenza e del Mercato, agendo in stretta cooperazione con i competenti uffici della Commissione europea, ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. – indicate come Meta – per presunto abuso di posizione dominante . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Antitrust avvia istruttoria su Meta per abuso di posizione dominante

