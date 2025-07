La puntata di Temptation Island del 29 luglio? Ascolti da record, a dir poco: oltre il 30% di share, e ormai ha superato il tetto dei 4 milioni di spettatori. C’era (quasi) da aspettarselo: dopo una stagione televisiva non propriamente brillante, questo programma ci permette davvero di dimenticare le turbolenze della vita per qualche ora e vedere allo specchio relazioni del passato (o del presente). E ora tocca al secondo appuntamento, il penultimo: le anticipazioni del 30 luglio del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Temptation Island 2025, le anticipazioni del 30 luglio. Il 29 luglio è andata in onda la sesta puntata del 2025 di Temptation Island: abbiamo assistito alla proposta di matrimonio in diretta di Antonio alla sua Valentina, così come al dolorosissimo falò di confronto tra Valerio e Sarah. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Temptation Island del 30 luglio: l’atteso ritorno della coppia “scoppiata”