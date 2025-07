Anthony e Joe Russo condividono le reazioni del pubblico alla scena post-credits di I Fantastici Quattro | Gli Inizi

Come sappiamo, Joe e Anthony Russo hanno diretto la scena a metà dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che segna il debutto nel MCU di un personaggio che sarà fondamentale in Avengers: Doomsday. Come probabilmente avrete già sentito, la scena si conclude con l’introduzione del Dottor Destino, anche se non ne vediamo il volto ( qui il nostro approfondimento sulle scene post-credits ). Dopo un flashforward di quattro anni, vediamo Sue Storm ( Vanessa Kirby ) leggere una storia a suo figlio, Franklin Richards, nel Baxter Building. 🔗 Leggi su Cinefilos.it