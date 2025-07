Antebellum | trama cast e luoghi delle riprese del film su rai movie

Il film Antebellum, uscito nel 2020, rappresenta un esempio di cinema che combina elementi di horror, dramma storico e distopia moderna. La pellicola, distribuita in Italia da Eagle Pictures e Prime Video, si distingue per la sua narrazione intensa e visivamente contrapposta, ambientata tra scenari storici del Sud degli Stati Uniti e ambientazioni contemporanee. L'opera affronta tematiche profonde legate alla schiavitù e al razzismo attraverso una trama avvincente che coinvolge lo spettatore dall'inizio alla fine.

Veronica Henley si risveglia in una piantagione dove la schiavitù è ancora viva: Antebellum è il film distopico in onda su Rai Movie.