Antebellum | la spiegazione del finale del film

Le narrazioni degli schiavi sembravano storie dell’orrore molto prima che Antebellum combinasse l’ambientazione della Guerra Civile con i temi di una storia come Scappa – Get Out. Ma i realizzatori del film del 2020 – i registi e sceneggiatori Gerard Bush e Christopher Renz – hanno voluto chiarire una cosa: sebbene Antebellum non eviti certamente gli orrori di quell’epoca, non è in realtĂ un film sugli schiavi. Ciò può sembrare controintuitivo per un film che sembra crogiolarsi nella sua ambientazione raccapricciante. Con il suo primo atto, il film risponde a un’ipotetica domanda antica e terrificante: “ Cosa sarebbe successo se il Sud avesse vinto la guerra civile? ” Ci catapulta così in quella che potrebbe essere una realtĂ parallela, in cui regna la supremazia bianca. 🔗 Leggi su Cinefilos.it