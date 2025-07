Ansia per il calciatore la notizia arrivata poco fa | Ricoverato in ospedale | è grave

Un grave episodio ha scosso il calcio spagnolo e greco, lasciando tifosi e addetti ai lavori in apprensione. A Salonicco, nei pressi di un centro sportivo, un pomeriggio tranquillo si è trasformato improvvisamente in un dramma: due cani si sono azzuffati con tale violenza da costringere i presenti a intervenire per separarli. Nel tentativo di fermare lo scontro tra gli animali, uno degli intervenuti ha subito gravi conseguenze. Secondo le informazioni diffuse dai media locali, la persona è stata morsa in una delle aree piĂą delicate del corpo, riportando un profondo taglio a livello genitale. La situazione è apparsa subito molto seria, tanto da richiedere un ricovero ospedaliero d’urgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ansia per il calciatore, la notizia arrivata poco fa: “Ricoverato in ospedale: è grave”

