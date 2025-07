Anna Menghi alla guida di un kart | La disabilità non è un ostacolo

"La disabilitĂ non è un ostacolo, ma una spinta per essere protagonisti nella societĂ ". La consigliera regionale Anna Menghi è stata animatrice di un pomeriggio di sport all’insegna dell’accessibilitĂ e dell’inclusione. Dopo gli allenamenti settimanali dei giovanissimi alla pista CogisKart di Corridonia, coordinati dall’ASD Club Ciclistico Corridonia – scuola di ciclismo –, infatti, la consigliera ed ex sindaco di Macerata è scesa in pista sfidando le proprie paure e guidando un kart preparato appositamente per lei dalla direzione del kartodromo. Dopo alcuni giri di prova, si è divertita tra rettilinei e curve, insieme ai tesserati Lega di Corridonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anna Menghi alla guida di un kart: "La disabilitĂ non è un ostacolo"

In questa notizia si parla di: anna - menghi - kart - disabilitĂ

