Il mondo degli anime continua a sorprendere per la sua crescente popolarità e l’attenzione globale che riesce a catturare. Recentemente, una serie ha conquistato il primo posto come lo show anime più richiesto al mondo, secondo i dati ufficiali di Guinness World Records. Questa affermazione sottolinea come determinati titoli possano raggiungere livelli di consenso e interesse senza precedenti, superando anche competitor molto noti nel settore. jujutsu kaisen: il titolo più in-demand del 2024-2025. una conquista riconosciuta a livello mondiale. Da febbraio 2024 fino a gennaio 2025, Jujutsu Kaisen si è distinto come l’anime più richiesto a livello globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anime più richiesti nel mondo conquista un guinness record