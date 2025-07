Andy Sachs | evoluzione di stile nel remake di The Devil Wears Prada

Come si vestirà Andy Sachs nel secondo capitolo del film di culto? Con maxi abiti e completi gessati, a quanto pare. I primi look della protagonista dal set del sequel - I l conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Dopo anni di rumors, voci e gossip, sono iniziate le riprese del sequel di uno dei film più amati di sempre.

Un milione di ragazze ucciderebbe per quel look: com’è Andy Sachs nel 2025 sul set de Il Diavolo veste Prada 2 - Niente maglioni infeltriti color ceruleo, né gonne sformate: la Andy Sachs del 2025 è una donna il cui look riflette l’evoluzione del personaggio.

Il ritorno di Andy Sachs, Anne Hathaway si mostra su TikTok con l’iconico maglione ceruleo - Anne Hathaway mostra il maglione ceruleo mentre si lava i denti in un video TikTok poco prima di andare sul set del "Il Diavolo veste Prada 2" ... Da iodonna.it

