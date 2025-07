ANDROID XStreaming v2.23 | Novità e Miglioramenti per lo Streaming Xbox

XStreaming è un client open-source  per lo streaming da Xbox e xCloud, disponibile per dispositivi Android e iOS. Ispirato a Greenlight, questo progetto offre un’esperienza di gioco fluida e personalizzabile, permettendoti di giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque ti trovi.  DISCLAIMER: XStreaming non è affiliato a Microsoft o Xbox. Tutti i diritti e i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. NovitĂ nella versione v2.2.3. L’ultimo aggiornamento di XStreaming introduce diverse ottimizzazioni e correzioni:  Pulsanti virtuali ottimizzati  per una migliore risposta durante il gioco. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

