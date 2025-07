Andrea Cavallari estradato il 26enne torna in carcere in Italia | era scappato in Spagna dopo la laurea

Andrea Cavallari, condannato per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo ed evaso dl carcere il 3 luglio scorso approfittando del permesso premio per la sua laurea, è stato estradato in Italia. Era stato arrestato in Spagna dopo due settimane di latitanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cavallari oggi estradato in Italia: in quale carcere verrà rinchiuso il latitante - Ancona, 30 luglio 2025 – Andrea Cavallari verrà rinchiuso oggi nel carcere di Civitavecchia. Il latitante della banda dello spray che causò la morte di sei persone alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, catturato dalla polizia spagnola a Lloret de Mar dopo due settimane di latitanza-vacanza, arriverà a Roma oggi e sarà subito trasferito nella vicina località di mare della costa laziale.

Sarà presto estradato in Italia Andrea #Cavallari, tra i responsabili della strage di #Corinaldo. Il 26enne era evaso dal carcere di Bologna durante il permesso per discutere la laurea. Ieri l'arresto in Spagna Eleonora Fioretti #GR1 Vai su X

