Andrea Cavallari estradato dalla Spagna | video

Il latitante 26enne, condannato per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo, era fuggito a Barcellona dopo un permesso per discutere la laurea a Bologna. È stato arrestato dopo una fuga di due settimane e riportato in Italia . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Cavallari estradato dalla Spagna: video

Andrea Cavallari in Spagna con un “kit del fuggiasco”. Sarà trasferito nel carcere di Brians - Ipotesi fiancheggiatori, forse conosciuti dietro le sbarre, per il 26enne condannato per la strage di Corinaldo ed evaso da Bologna dopo la laurea.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

