Ancora un incendio all' Oasi dei Variconi | arriva l' elicottero

Nemmeno 24 ore e scoppia un secondo incendio nell'Oasi dei Variconi a Castel Volturno. È quanto accaduto nel primo pomeriggio dove è bruciato il versante destro dell'oasi naturale. Immediato l'allarme al 115. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone con l'ausilio di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Incendio a Manfredonia, brucia l’oasi di Lago Salso: provinciale chiusa per il fumo. “Un inferno” - Nube nera visibile in molti comuni per il rogo, di probabile natura dolosa. Le fiamme sono partite da un canneto adiacente l'oasi ma si sarebbero propagate, come confermato dal sindaco Domenico La Marca, all’interno dell'area protetta

Parco Nazionale del Gargano, il caso dell’oasi abbandonata distrutta da un incendio: “Morti tantissimi animali” - Secondo una prima stima l’area colpita si estenderebbe su circa 800 ettari. L’incendio che il 18 luglio si è sviluppato dai margini della strada provinciale Manfredonia-Zapponeta ha devastato l’ Oasi del Lago Salso.

Brucia ancora la Capitanata, nuovo incendio all'Oasi Lago Salso: fiamme anche nel bosco La Difesa - Non si arresta la scia di incendi nel Foggiano. Brucia di nuovo l'Oasi Lago Salso (immagini video di Matteo Nuzziello), già pesantemente danneggiata dal rogo che una settimana fa ha distrutto oltre 800 ettari di vegetazione.

Maxi rogo devasta l'Oasi dei Variconi | FOTO; Incendio devasta Oasi dei Variconi; Dato alle fiamme uno dei capanni dell'Oasi dei Variconi.

Castel Volturno, West Nile e incendio Oasi Variconi: intervista al sindaco Marrandino - Castel Volturno (Caserta) – L’ennesimo incendio nell’Oasi dei Variconi e la questione West Nile (virus del Nilo Occidentale) sono diventati i due argomenti ... Scrive pupia.tv

Castel Volturno, vasto incendio devasta l’Oasi dei Variconi: ettari in fumo - Un violento incendio ha colpito l’Oasi dei Variconi, area protetta di grande valore naturalistico nel territorio di Castel Volturno. Come scrive ilcrivello.it