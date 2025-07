ancona non solo il greco spunta castellano

Niente test domani a Sefro. Il calendario delle amichevoli dell’ Ancona è leggermente modificato, i dorici non sosterranno nessun allenamento congiunto nella giornata di domani. In compenso sabato giocheranno con i Portuali, non a Sefro ma a Castelraimondo, dove evidentemente il campo ha risentito meno delle piogge dei giorni scorsi rispetto a quello dove i dorici si allenano quotidianamente. Intanto nel ritiro sulle montagne del Maceratese l’attaccante in prova Kristo Shehu fa amicizia con i dorici: qualche parola di italiano imparata nelle precedenti esperienze a Bologna e Crotone, ma soprattutto in inglese con i biancorossi che se la cavano meglio, e il centravanti greco-albanese si fa apprezzare anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

