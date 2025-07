Dopo la Francia e il Regno Unito, anche Malta ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina. Ad annunciarlo, ieri sera, è stato il primo ministro Robert Abela, che ha anticipato la volontà di formalizzare la presa di posizione del Paese durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, prevista a New York tra il 9 e il 23 settembre. In un post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il premier ha specificato che la decisione di Malta «sancisce il suo impegno per trovare una soluzione per la pace duratura nel Medio Oriente». Non solo Malta: piano piano, l’Occidente sta riconoscendo lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Anche Malta vuole riconoscere lo Stato di Palestina