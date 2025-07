Anche ad agosto i corsi dei facilitatori digitali all' Arcella

I facilitatori digitali anche in agosto saranno a disposizione dei cittadini, per aiutarli a utilizzare correttamente e in modo proficuo i tanti strumenti e servizi digitali, indispensabili oramai nella nostra vita quotidiana. Ci si può iscrivere al corso estivo che si terrà alla Casa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: digitali - agosto - facilitatori - corsi

Smartphone, web e Pa: ad agosto dieci videolezioni gratuite per diventare più digitali - Durante il mese di agosto il Comune di Piacenza propone, nell'ambito del progetto Digitale Facile in Emilia-Romagna, promosso dalla Regione e finanziato con fondi Pnrr - Next Generation Eu, realizzato in coprogettazione con il Consorzio Sol.

La formazione digitale non va in vacanza; Punto Digitale Facile, corsi presso l'URP della Giunta regionale; Centri di facilitazione digitale per ricevere assistenza e formazione gratuite / Avvisi / Novità / Homepage.

Fastweb Digital Academy, corsi gratuiti online e in presenza per mezzo ... - Ma soprattutto, i corsi della Digital Academy diventano una parte integrante dell'offerta di connettività di Fastweb: i clienti hanno così una corsia preferenziale per accedere ai corsi in aula ... Lo riporta ilmessaggero.it

Corsi per diventare facilitatori digitali - Il Giorno - Afol Monza e Brianza offre corsi gratuiti di formazione digitale per disoccupati tra i 34 e i 50 anni, con focus su facilitatore digitale, content curator e marketer digitale. ilgiorno.it scrive