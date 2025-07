Ana de Armas e Tom Cruise | chi è la nuova compagna dell’attore e perché tutti parlano di lei

La relazione tra Tom Cruise e Ana de Armas sembra ormai ufficiale. I due attori sono stati infatti fotografati da TMZ mentre passeggiavano mano nella mano a Woodstock, nel Vermont, durante un weekend che ha sancito la prima uscita pubblica della coppia. Chi è Ana de Armas. Classe 1988, nata a L’Avana e cresciuta tra Cuba e Spagna, Ana de Armas si è imposta negli ultimi anni come uno dei volti più magnetici del cinema contemporaneo. Dopo gli esordi nella fiction spagnola El Internado, ha raggiunto la popolarità internazionale con Knives Out – Cena con delitto (2019), per poi vestire i panni di Marilyn Monroe nel discusso Blonde di Andrew Dominik. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ana de Armas e Tom Cruise: chi è la nuova compagna dell’attore e perché tutti parlano di lei

