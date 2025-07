Amrabat Juventus l’ipotesi può decollare in queste settimane | il marocchino è un obiettivo concreto! Le ultimissime

Amrabat Juventus, l’ipotesi può decollare in queste settimane: il marocchino è un obiettivo concreto! Le ultime sulle possibili mosse dei bianconeri. La Juventus continua a valutare diverse opzioni per rinforzare la mediana, e tra i profili tornati d’attualitĂ figura anche quello di Sofyan Amrabat, oggi in forza al Fenerbahce. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista marocchino è nella lista dei nomi seguiti da Damien Comolli, che apprezza la sua esperienza internazionale, la personalitĂ in mezzo al campo e la conoscenza della Serie A. Amrabat potrebbe lasciare in questa estate il club turco, che potrebbe aprire alla sua cessione in caso di offerta adeguata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

