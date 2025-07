Amplifon sprofonda in Borsa -26,9% dopo conti e guidance

Amplifon crolla a Piazza Affari dopo i conti deludenti e il taglio della guidance sul 2025. Il titolo, che non è riuscito a scambiare in avvio di seduta, cede il 26,9% a 14,65 euro. "Gli utili sotto le attese e il colpo alla fiducia intaccano l'attrattività della storia azionaria", afferma Mediobanca che taglia le azioni da overweight a neutral mentre Barclays definisce i risultati e la nuova guidance una "delusione nonostante le basse aspettative" e parla di "interrogativi sui tempi di ripresa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amplifon sprofonda in Borsa (-26,9%) dopo conti e guidance

