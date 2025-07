Ammonimenti e Daspo 200 provvedimenti del questore di Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti Sono circa 200 i provvedimenti in materia di prevenzione adottati dal questore di Caserta Andrea Grassi nell’ultimo periodo, anche grazie ai servizi di controllo del territorio e di alto impatto effettuati in tutta la provincia. In particolare il questore ha emesso 40 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori, tra cui un ammonimento d’urgenza nei confronti di un 71enne arrestato dalla Polizia di Stato nel mese di giugno per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia; in quella circostanza la compagna del 71enne, dopo un violento litigio con minacce e percosse, riuscì a scappare da casa rifugiandosi dai vicini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ammonimenti e Daspo, 200 provvedimenti del questore di Caserta

